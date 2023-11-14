Улицы Краснодара подтопило из-за проливного дождя

В Краснодаре подтопило две улицы и два перекрестка из-за обильного дождя, выпавшего накануне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На ликвидацию последствий непогоды выехала водооткачивающая техника. Работы идут на улицах Тенистой и Российской, на пересечении улиц Дежнева и Просторной, а также Ростовского шоссе и Автомобильной.

Ранее на территории Краснодарского края было объявлено штормовое предупреждение. В крае прогнозировали сильные ливни на период с 14 по 16 ноября.

Анастасия Донскова

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