В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по ливням

В ближайшие три дня на территории Краснодара будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни 14, 15 и 16 ноября, сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сильные дожди ожидаются не только в Краснодаре, но и в отдельных районах края. В случае возникновения ЧС рекомендуют звонить по телефонам 214-33-36 и 112.

В понедельник, 13 ноября, в Краснодаре временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 16…18 градусов тепла.

Вячеслав Рыжков

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