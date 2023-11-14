Бывший полицейский получил 5,5 лет колонии за хищение у курских энергетиков

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте за хищение 25,7 млн руб. у крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим», в том числе у ОАО «Курскрегионэнергосбыт». По данным «Ъ», осужденный признал вину.

Генпрокуратура сначала передала уголовное дело в Ленинский райсуд Курска, но тот направил его по подсудности в Москву по месту расположения офиса компании.

Изначально обвиняемыми по делу проходили тогдашние топ-менеджеры «Энергострима», а Артем Кальте был свидетелем. Позже ему предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а затем и в участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Артем Кальте был арестован, признал вину и отпущен под домашний арест. Из-под него он сбежал и семь лет скрывался в Боливии. В 2022 году по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Раскаяние экс-оперативника уполовинило срок».

Алексей Соковнин, Иван Недокопов

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