Петербургская компания «Роббо» открыла образовательный класс в китайском Нанкине

Санкт-Петербургская компания «Роббо», производитель робототехнических наборов для образовательных целей, открыла образовательный проект в китайском Нанкине. Инвестиции составили $500 тыс., рассказал изданию «Ведомости Северо-Запад» основатель компании Павел Фролов.

Первые занятие в специализированном образовательном классе прошли в октябре 2023 года. Китайское правительство поддержало проект, выделив ему бесплатный офис. Вместе с тем, одним из условия для развития бизнеса стала локализация производства робототехнического оборудования на территории Китая. «Роббо» планирует впоследствии открыть и франшизу для китайского рынка: местные предприниматели смогут открыть классы для занятий программированием и робототехникой с наборами и учебными материалами, созданными петербургской компанией. По словам Павла Фролова, до конца года «Роббо» планирует выйти на рынки еще двух стран.

Представительство «Роббо» в Китае было открыто в 2022 году после победы в конкурсе Russia-China Competition 2021 и получения целевого гранта в размере 20 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2023 году «Роббо» открыла образовательные классы в двух городах Нигерии.