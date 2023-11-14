Свердловский депутат поддержал призыв в армию экс-заключенных, вернувшихся с СВО

Депутат Государственной думы из Свердловской области Максим Иванов поддержал призыв на срочную службу вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бывших заключенных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал депутат, о призыве ему рассказал доброволец штурмового отряда «Шторм Z», ранее отбывавший срок в одной из колоний Нижнего Тагила. «У меня в коллективе некоторые озадачились: как так, он ведь на СВО был, куда еще "срочку"? Мое мнение: парень кровью искупил вину и теперь после помилования начинает жизнь с чистого листа. Как добропорядочный человек идет на "срочку"»,— заявил Максим Иванов. Также он добавил, что призыв в данном случае полностью оправдан с юридической, гражданской и практической точки зрения.

Напомним, по оценке властей Екатеринбурга, в городе в 30 раз снизилось число уклонистов от службы в армии: если в 2021 году на заседания призывных комиссий и в сборные пункты не пришли 180 человек, то год назад — только шесть.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте