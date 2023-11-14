Эрдоган поговорит с лидерами 45 стран, не голосовавшими в ООН по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведет телефонные переговоры с лидерами 45 стран, воздержавшимися при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Yeni Safak. По ее данным, господин Эрдоган намерен сделать упор на африканские страны. Планируются переговоры, в частности, с Албанией, Австралией, Болгарией, Камеруном, Украиной, Финляндией, Эстонией, Эфиопией и Замбией.
С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Израиль оценивает число погибших в 1,4 тыс. человек, Палестина — более чем в 11 тыс. Турция поддержала принятие 27 октября ГА ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ предполагал прекращение огня, открытие гуманитарного коридора и предоставления доступа жителям Газы к основным продуктам питания и услугам. Совет безопасности ООН в прошлом месяце не согласовал ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».