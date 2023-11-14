«Ростех»: боевые возможности истребителя Су-57 растут

Истребитель пятого поколения Су-57 начнут оснащать двигателем второго этапа («изделие 30») уже в рамках текущей партии, производимой по контракту с Минобороны, сообщил «Ростех». Как утверждает госкорпорация, боевые возможности истребителя растут.

В «Ростехе» уточнили, что сейчас Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа. «В машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, создан ОКБ имени П. О. Сухого на замену тяжелого истребителя Су-27. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой. В декабре 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель. В декабре 2022 года состоялся первый полет модернизированного Су-57, в том же году начались его серийные поставки. В рамках госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года, ВКС РФ должны получить 76 истребителей Су-57.

Лаура Кеффер