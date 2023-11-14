В Свердловской области задержали начальника РЭО ГИБДД по подозрению во взятке

В Североуральске (Свердловская область) начальника городского регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Госавтоинспекции Дениса Рыбакова подозревают в получении взятки. «Материалы направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела со всеми вытекающими для фигуранта последствиями»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инспектора задержали сотрудники Управления собственной безопасности областной полиции в Североуральске. На время следствия он отстранен от работы, проводится проверка.

Ранее в Ирбите задержали полковника ОВД по подозрению во взятке в размере 750 тыс. руб. — он потребовал крупную сумму с бизнесменов, которые устроили драку.

Ирина Пичурина

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