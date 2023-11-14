Глава СК РФ поручил возбудить дело после нападения иностранца на жителя Самары

Уголовное дело по факту хулиганства будет возбуждено в связи с нападением на жителя Самары (ст. 213 УК РФ). Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В социальных медиа сообщается, что в городе Самаре мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил в социальной сети ролик, где избивает неизвестного молодого человека»,— говорится в сообщении.

Также, по информации в сети, «указанный гражданин находится на территории РФ незаконно», отмечают в СК РФ. После возбуждения уголовного дела исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Воеводин доложит в центральный аппарат о ходе расследования.

Ранее член этнической ОПГ был осужден за нападения на жителей Самары. Он приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима.

Георгий Портнов