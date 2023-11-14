Глава СК РФ поручил возбудить дело после нападения иностранца на жителя Самары
Уголовное дело по факту хулиганства будет возбуждено в связи с нападением на жителя Самары (ст. 213 УК РФ). Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: пресс-служба президента РФ
«В социальных медиа сообщается, что в городе Самаре мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил в социальной сети ролик, где избивает неизвестного молодого человека»,— говорится в сообщении.
Также, по информации в сети, «указанный гражданин находится на территории РФ незаконно», отмечают в СК РФ. После возбуждения уголовного дела исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Воеводин доложит в центральный аппарат о ходе расследования.
Ранее член этнической ОПГ был осужден за нападения на жителей Самары. Он приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима.