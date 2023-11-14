Атомная станция малой мощности может быть построена в Норильске

«Норникель» и «Росатом» изучат возможность строительства атомной станции малой мощности для снабжения энергией Норильского промышленного района, сообщает пресс-служба «Норникеля». Компании подписали соответствующее соглашение о намерениях и сотрудничестве по реализации этого проекта. По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, потребность в большей энергии «за горизонтом 2030 года» связана с развитием района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Энергосистема Норильского промышленного района изолирована от единой энергосистемы России, что предъявляет к ее надежности повышенные требования»,– говорится в сообщении. Приоритетным для энергоснабжения может быть выбран проект атомной станции малой мощности на базе реакторной установки «РИТМ-400», сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. «РИТМ-400» – проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 МВт. Его разрабатывает опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова, входящее в группу «Росатом».

Летом этого года власти Красноярского края сообщали, что первая малая атомная станция в регионе может появиться в поселке Байкит Эвенкии к 2035 году. Руководство региона отмечало, что реализация таких проектов даст толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками.

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Оксана Павлова