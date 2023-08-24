В Красноярском крае может появиться первая малая АЭС к 2035 году

Власти Красноярского края намерены подписать соглашение с Росатом о строительстве первой малой атомной станции в регионе. Станция может появиться в поселке Байкит Эвенкии к 2035 году.

«Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии, в поселке Байкит. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии», - рассказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Ананьев на форуме «Технопром» (цитата по ТАСС).

Соглашение о строительстве объекта власти региона планируют подписать на Восточном экономическом форуме с Росатомом. По мнению Александра Ананьева, на этом этапе этого будет достаточно, чтобы в дальнейшем выбирать населенный пункт, где проект будет реализован. Также он отметил, что каждый год регион из бюджета выделяет более 3,3 млрд. руб. на организацию электроснабжения населенных пунктов. По словам чиновника, власти стремятся установить как гидростанции малой мощности, так и такие же маломощные реакторы на севере Красноярского края, пояснил Ананьев.

В ноябре прошлого года стало известно, что Росатом и власти Красноярского края рассматривают возможность размещения в регионе малых атомных электростанций (АЭС). Как тогда пояснил глава минпрома края Александр Ананьев, реализация таких проектов даст толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками. В прошлом году минэнерго РФ сообщало об актуализации схемы размещения объектов электроэнергетики до 2040 года, которая включает также атомные электростанции малой мощности.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев