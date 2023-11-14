Защита просит оправдать бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве

Адвокат попросил суд вынести оправдательный приговор бывшему председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и экс-депутату красноярского заксобрания Анатолию Быкову по уголовному делу об убийстве. В прениях сторон адвокат Алексей Прохоров просил суд оправдать клиента «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», сообщает Telegram-канал «Анатолий Быков», где рассказывается о ходе судебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анатолий Быков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

7 декабря Анатолий Быков, который считает свое дело сфабрикованным и политическим, выступит с последним словом, после чего коллегия судей удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Напомним, по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) гособвинение запросило для бизнесмена 13 лет колонии строгого режима, а с учетом двух прежних приговоров, которые Анатолию Быкову вынесли также за убийства — 21 год заключения.

По данным следствия, в 1998 году Анатолий Быков якобы организовал убийство 48-летнего преступного авторитета Владимира Филиппова, желая усилить свое влияние в криминальных кругах. Устранить его он поручил трем своим подчиненным. Они достали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами и несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 1998 года, указывается в деле, двое киллеров произвели не менее шести выстрелов в потерпевшего. Владимир Филиппов погиб на месте.

Это третий суд над Анатолием Быковым. Как писал «Ъ», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, Анатолия Быкова приговорили к 13 годам заключения. В мае текущего года завершилось рассмотрение второго дела: в нем речь шла о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолию Быкову назначили 11 лет колонии, путем частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил 17 лет.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев