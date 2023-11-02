Гособвинение запросило 13 лет для Анатолия Быкова по третьему делу об убийстве

В Кировском районном суде Красноярска, где слушается третье дело бывшего председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, начались прения сторон.

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По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) гособвинение запросило для бизнесмена 13 лет колонии строгого режима, а с учетом прежних приговоров — 21 год заключения. Об этом рассказала старший помощник прокурора края Олеся Климова.

По данным следствия, в 1998 году Анатолий Быков якобы организовал убийство 48-летнего преступного авторитета Владимира Филиппова, желая усилить свое влияние в криминальных кругах. Устранить его он поручил трем своим подчиненным. Они достали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами и несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 1998 года, указывается в деле, двое киллеров произвели не менее шести выстрелов в потерпевшего. Владимир Филиппов погиб на месте.

Бизнесмен настаивает на своей непричастности к этому преступлению. Это третий суд над Анатолием Быковым. Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, бывшего алюминиевого магната приговорили к 13 годам заключения. В мае 2023 года завершилось рассмотрение второго дела: в нем речь шла о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолию Быкову назначили 11 лет колонии, путем частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил 17 лет.

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Константин Воронов