Никарагуа лишила гражданства экс-главу НИИ вакцин, обвиняемого в РФ в растрате

Министерство внутренних дел Никарагуа лишило гражданства своего бывшего почетного консула в Санкт-Петербурге Виктора Трухина. В России он был арестован по делу о растрате в должности главы Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Решение опубликовано в официальной газете La Gaceta Nicaragua. Это объясняется нарушением положений конституции Никарагуа и закона о миграции.

Бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин был арестован на прошлой неделе по делу об особо крупной растрате. По версии следствия, возглавляя институт, господин Трухин необоснованно перевел более 400 млн руб. на счет никарагуанской «дочки» своего НИИ.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Вакцина не помогла от ареста».

Леонид Уварчев