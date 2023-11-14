МИД РФ обвинил США в хищении и контрабанде нефти и зерна из Сирии

Министерство иностранных дел РФ обратило внимание на гуманитарную ситуацию в Сирии. Москва обвинила западных доноров в невыполнении обязательств, США и ЕС — в том, что они «душат» страну санкциями, а отдельно Вашингтон — в хищении нефти и зерна.

МИД РФ опубликовал комментарий для СМИ, обратив внимание, что Сирия снова продлила разрешение на использование двух КПП на границе с Турцией для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы. В первую очередь это необходимо для нуждающихся и пострадавших при землетрясении в феврале.

Однако, как считает Москва, сирийцы «до сих пор не получают от ООН необходимой помощи, которая должна быть согласована с властями страны и соответствовать нормам международного гуманитарного права. У Дамаска нет доступа во все части республики через линии соприкосновения из-за противодействия в Идлибе боевиков признанной террористической СБ ООН группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и других вооруженных формирований.

Через открытые правительством погранпереходы доставка осуществляется «в ограниченным режиме». «Должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается не из-за проблем с доступом... а из-за хронического дефицита финансирования. Нынешний план ООН по гуманитарному реагированию, подготовленный еще до землетрясения 6 февраля, обеспечен менее чем на 30%. Несмотря на все громкие заявления, западные доноры не выполняют свои обязательства даже по выделению средств на оказание срочной помощи, не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев»,— говорится в комментарии МИД РФ.

Вместе с этим, как отмечает Москва, Вашингтон и Брюссель «продолжают "душить" экономику» Сирии односторонними санкциями. В страну запрещено ввозить товары «двойного назначения», к которым отнесли стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту, утверждает МИД РФ. «В то же время Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов»,— заявило российское министерство.

Кроме этого МИД РФ обратил внимание на то, что специальный доклад о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии до сих пор не представлен, хотя подготовка к этому началась несколько лет назад на фоне пандемии коронавируса.

О гуманитарной ситуации в Сирии — в материале «Ъ» «Помощь Сирии застряла между двумя резолюциями».

Леонид Уварчев