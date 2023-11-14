Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
12-й тур. «Вулверхэмптон»—«Тоттенхем» 2:1 (Сарабия, 90+1; Лемина, 90+7 — Джонсон, 3). «Манчестер Юнайтед»—«Лутон» 1:0 (Линделёф, 59). «Арсенал»—«Бернли» 3:1 (Троссард, 45+1; Салиба, 57; Зинченко, 74 — Браунхилл, 54). «Ливерпуль»—«Брентфорд» 3:0 (Салах, 39, 62; Жота, 74). «Челси»—«Манчестер Сити» 4:4 (Силва, 29; Стерлинг, 37; Джексон, 67; Палмер, 90+5 (пен.) — Холанн, 25 (пен.), 47; Аканджи, 45+1; Родри, 86). «Астон Вилла»—«Фулхем» 3:1 (Робинсон, 27 (автогол); Макгинн, 42; Уоткинс, 64 — Хименес, 70). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 28 очков. 2. «Ливерпуль» — 27. 3. «Арсенал» — 27. 4. «Тоттенхем» — 26. 5. «Астон Вилла» — 25. 6. «Манчестер Юнайтед» — 21.
Чемпионат Испании
13-й тур. «Райо Вальекано»—«Жирона» 1:2 (Альваро Гарсия, 5 — Довбик, 42; Савио, 65). «Альмерия»—«Реал Сосьедад» 1:3 (Аррибас, 76 — Оярсабаль, 62; Карлос Фернандес, 90+1 (пен.); Субименди, 90+5). «Реал»—«Валенсия» 5:1 (Карвахаль, 3; Жуниор, 42; 49; Родриго, 50, 84 — Дуро, 88). «Барселона»—«Алавес» 2:1 (Левандовский, 53, 78 (пен.) — Омородион, 1). «Атлетико»—«Вильярреал» 3:1 (Витсель, 45+1; Гризманн, 80; Лино, 85 — Морено, 20). Положение команд. 1. «Жирона» — 34 очка. 2. «Реал» — 32. 3. «Барселона» — 30. 4. «Атлетико» — 28 (после 12 матчей). 5. «Атлетик» — 24. 6. «Реал Сосьедад» — 22.
Чемпионат Италии
12-й тур. «Лечче»—«Милан» 2:2 (Сансоне, 66; Банда, 70 — Жиру, 28; Рейндерс, 35). «Ювентус»—«Кальяри» 2:1 (Бремер, 60; Ругани, 70 — Доссена, 75). «Наполи»—«Эмполи» 0:1 (Коваленко, 90+1). «Удинезе»—«Аталанта» 1:1 (Уопас, 44 — Эдерсон, 90+2). «Интер»—«Фрозиноне» 2:0 (Димарко, 43; Чалханоглу, 48 (пен.)). «Фиорентина»—«Болонья» 2:1 (Бонавентура, 17; Николас Гонсалес, 48 (пен.) — Зиркзее, 33 (пен.)). Положение команд. 1. «Интер» — 31 очко. 2. «Ювентус» — 39. 3. «Милан» — 23. 4. «Наполи» — 21. 5. «Фиорентина» — 20. 6. «Аталанта» — 20.
Чемпионат Германии
11-й тур. «Штутгарт»—«Боруссия» (Дортмунд) 2:1 (Ундав, 42; Гирасси, 83 (пен.) — Фюллькруг, 36). «Бавария»—«Хайденхайм» 4:2 (Кейн, 14, 44; Геррейру, 72; Шупо-Мотинг, 85 — Кляйндинст, 67; Бесте, 70). «Байер»—«Унион» 4:0 (Гримальди, 23; Коссуну, 57; Та, 73; Телла, 83). «Лейпциг»—«Фрайбург» 3:1 (Симонс, 6; Опенда, 71 (пен.); Баумгартнер, 80 — Рёль, 45+6). Положение команд. 1. «Байер» — 31 очко. 2. «Бавария» — 29. 3. «Штутгарт» — 24. 4. «Лейпциг» — 23. 5. «Боруссия» — 21. 6. «Хоффенхайм» — 19.
Чемпионат Франции
12-й тур. «Монпелье»—«Ницца» 0:0. «Реймс»—ПСЖ 0:3 (Мбаппе, 3, 59, 82). «Гавр»—«Монако» 0:0. «Лилль»—«Тулуза» 1:1 (Йоро, 30 — Даллинга, 65). «Ланс»—«Марсель» 1:0 (Гради, 90). Положение команд. 1. ПСЖ — 27 очков. 2. «Ницца» — 26. 3. «Монако» — 24. 4. «Лилль» — 20. 5. «Реймс» — 20. 6. «Ланс» — 16.