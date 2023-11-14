Транспортно-логистическая группа с портовыми, железнодорожными и логистическими активами. FESCO принадлежит крупнейший в России по контейнерообороту Владивостокский морской торговый порт, который в 2022 году перевалил 768 тыс. TEU. Группа также владеет интермодальным оператором «ФЕСКО Интегрированный транспорт», оператором рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», компанией «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». FESCO управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке, парком контейнеров свыше 170 тыс. TEU, более 11 тыс. фитинговых платформ, флот включает 35 судов, которые работают преимущественно на собственных морских линиях.

По итогам 2022 года чистая прибыль по МСФО выросла на 4%, до 39,4 млрд руб., выручка — на 43%, до 162,6 млрд руб., EBITDA — в 1,5 раза, до 71,5 млрд руб. В первом полугодии чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 31,3 млрд руб., выручка — на 9%, до 91,7 млрд руб., EBITDA сократилась на 7%, до 35,3 млрд руб. Контрольный пакет группы в 92,4% в январе 2023 года по иску Генпрокуратуры был обращен в собственность государства, а 8 ноября — передан «Росатому».