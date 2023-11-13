ХК «Сочи» проиграл «Витязю», пропустив две шайбы за 35 секунд

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл в большинстве «Витязю». Матч на домашнем стадионе закончился для «леопардов» со счетом 2:3 (0:0, 2:3, 0:0).

На 37-й минуте матча при счете 2:1 в пользу хозяев «Сочи» получил право на игру в большинстве. Однако команда пропустила от соперников в течение 35 секунд две шайбы. В третьем периоде сочинской команде не удалось сравнять счет.

В итоге «Витязь» сократил отставание от «Сочи» до четырех очков в таблице Западной конференции КХЛ.

Татьяна Ручкина

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