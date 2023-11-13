В Екатеринбурге создали интерактивную карту нелегальных киосков

Мэрия Екатеринбурга обновила интерактивную карту, которая рассказывает о нестационарной торговле в городе. Как сообщила администрация города, голубым на ней отмечены киоски, работающие законно на городской земле, темно-синим – расположенные на частной территории, а красным – нелегальные.

«С помощью карты горожане могут узнать, легально ли установлен киоск и соответствует ли он заявленным в контракте характеристикам», - отметил начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин. Он добавил, что если житель Екатеринбурга найдет какие-либо несоответствия на карте, то может сообщить об этом в администрацию своего района.

Каждый киоск на карте имеет описание с указанием даты заключения и окончания контракта, адреса, сезонности, площади и разрешенного вида деятельности (права на продажу той или иной продукции).

Кроме того, по интерактивной карте увидеть, где в городе ведутся земляные работы (подрядчик, даты начала и окончания работ, вид работ), кадастровое деление Екатеринбурга, расположение учебных заведений.

Напомним, на заседании общественной палаты 10 ноября обсуждалась тема уличных киосков. Так, член палаты Сергей Федяков назвал их «вредным бизнесом, который продает наркотики, людей, оружие», а координатор партийного проекта «Народный контроль» в «Единой России» Дмитрий Чукреев сказал, что «в киосках работают мигранты без документов, трудовых книжек и регистрации, там антисанитария, часто травятся жители».

В 2022 году дума Екатеринбурга разрешила мэрии ликвидировать нелегальные киоски без решения суда. Процесс от момента жалобы на незаконно установленную торговую палатку до ее демонтажа занимает 15 дней. За это время предприниматель может обжаловать решение о сносе.

Виталий Красиков

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