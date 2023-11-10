«Сегодня мы поддерживаем неправильный бизнес»

Уличные киоски и подростковая преступность стали темами обсуждения общественной палаты Екатеринбурга. По мнению участников заседания, киоски являются источниками антисанитарии, а на подростков негативно влияют иностранные спецслужбы и компьютерные игры. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин призвал усилить контроль за подростками

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин призвал усилить контроль за подростками

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Заседание общественной палаты началось с выступления начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, который сообщил, что Екатеринбург смог «достойно преодолеть санкционные трудности» благодаря устойчивости промышленного комплекса. В частности, он отметил рост заработных плат. По словам Алексея Прядеина, заработная плата в крупных и средних организациях Екатеринбурга составила более 80 тыс. руб. «В среднесрочном периоде основой для повышения реальных доходов населения будет рост доходов от предпринимательской деятельности и сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу»,— сказал он.

Алексей Прядеин дал прогноз, что реальная заработная плата в Екатеринбурге продолжит увеличиваться и до 2027 года должна превысить 100 тыс. руб.

После такого оптимистичного прогноза члены общественной палаты Екатеринбурга обратили внимание на уличную торговлю. С докладом по этому вопросу выступил координатор партийного проекта «Народный контроль» в «Единой России» Дмитрий Чукреев. «В киосках работают мигранты без документов, трудовых книжек и регистрации, там антисанитария, часто травятся жители»,— перечислил он проблемы.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга Дмитрий Ноженко вступил с ним в дискуссию. Он напомнил, что за 2023 год власти Екатеринбурга вынесли больше 320 нестационарных торговых объектов (НТО).

«Не везде наши службы встречают с радостью. На вынос мы приглашаем сотрудников полиции, активно участвует прокуратура»,— пояснил он.

По словам Дмитрия Ноженко, на протяжении трех лет владельцы киосков получали преференции. «Сначала им были без аукционов подписаны договоры на два года, потом этот срок увеличился еще на год. Получилось три года без аукционов»,— пояснил он. По его словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в соответствии с распоряжением премьера РФ Михаила Мишустина еще на два года продлил действие договоров без аукциона. «Все нормы, которые есть на сегодняшний день к внешнему виду, к местам размещения объектов действуют к новым объектам, а к тем, которые работают без аукционов, этот норматив фактически не действует»,— пожаловался он.

Член палаты Сергей Федяков выступил против поддержки уличных киосков и предложил ввести мораторий на их размещение в центре города. «Есть вредный бизнес, который продает наркотики, людей, оружие. Сегодня мы поддерживаем неправильный бизнес. Я проехал по стране, нигде этого нет. У нас засилье этой нестационарной торговли»,— сказал он.

Председатель общественной палаты Яков Силин согласился с проблемностью вопроса и поручил двум комиссиям палаты на совместном заседании до 20 ноября рассмотреть с представителями профильной структуры администрации города, отвечающей за НТО.

Следующий вопрос, который обсудили общественники,— подростковая преступность в Екатеринбурге. Заместитель председателя общественной палаты Сергей Черкасов назвал особенностью времени «влияние на состояние подростковой преступности спецслужб иностранных недружественных государств, которые через социальные средства и СМИ провоцируют нестабильность в среде». По словам господина Черкасова, в 2022 году в Свердловской области в Тавдинском, Верхнесалдинском городских округах и Верхнем Дуброво подростковая преступность выросла на 200%. В Екатеринбурге подростки совершили 412 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. «164 — кражи, 73 — мошенничество, 40 — грабежи, 32 — наркотики, 28 — угон автомобилей»,— пояснил он.

Инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Дмитриева пояснила, что на подростковую преступность влияют связанные с насилием компьютерные игры. Ей возразила руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Она заявила, что в мире нет исследований, доказывающих влияние компьютерных игр на агрессию человека. «Если в человеке есть предрасположенность, все будет работать на усиление этого направления. Если нет, то многие воспринимают игры как снятие напряжения, как выход агрессии»,— пояснила она.

Яков Силин поддержал Анастасию Дмитриеву и призвал усилить контроль за подростками.

«У взрослых людей волосы дыбом встают, что они там смотрят и в чем общаются. То, что раньше считалось эротикой, порно — да это “Мурзилка” в сравнении с тем, в чем они участвуют и в каких социальных сетях сидят»,— заявил господин Силин.

В конце обсуждения вопроса Яков Силин попросил участников заседания направить предложения по решению поднятых проблем, которые общественная палата направит в общественные организации и структуры власти.

Василий Алексеев