В Краснодаре пропал семилетний ребенок

В Краснодаре пропал семилетний мальчик Сергей Киселев. Ориентировка опубликована в соцсетях краснодарского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край Фото: VK «Лиза Алерт» Краснодарский край

Сообщается, что ребенок потерялся по пути домой 13 ноября. Рост мальчика около 140 см, темно-русые волосы, карие глаза. В момент исчезновения на ребенке были салатовая куртка, желтая толстовка с черными рукавами.

Поисковики отметили, что в случае обнаружения, контактировать с мальчиком нельзя, иначе он может испугаться и убежать. О мете нахождения пропавшего необходимо сообщить по телефону 112 и не упускать мальчика из виду.

Анастасия Донскова

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