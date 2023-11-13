В Свердловской области число вакансий с начала 2023 года выросло на 34%

Число вакансий в Свердловской области на портале «Работа России» по сравнению с началом 2023 года увеличилось на 34%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Наибольший рост вакансий также зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (на 31%) и в Тюменской области (на 21%).

«В некоторых отраслях остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук. Это серьезный вызов, на который нам предстоит ответить. В ситуации внешних угроз, вопросы занятости, в частности, в промышленности и предприятиях ОПК, остается в числе национальных приоритетов»,— сказал полномочный президента в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о непростой ситуации с дефицитом кадров в регионе. В частности, он отметил «колоссальную» нехватку токарей и сварщиков.

Василий Алексеев

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