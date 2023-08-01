Свердловский губернатор назвал крайне непростой ситуацию с дефицитом кадров на предприятиях

Ситуация с дефицитом кадров в Свердловской области остается крайне непростой, заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания региона. В частности, наблюдается «колоссальная» нехватка токарей и сварщиков.

Для решения данной проблемы в регионе начнется реформы системы среднего профессионального образования (СПО). Так, со следующего года 15 колледжей уйдут из подведомства министерства образования Свердловской области к другим профильным структурам. Например, строительный колледжи начнет курировать Минстрой, а учебные заведения, где готовят энергетиков, — министерство ЖКХ.

«В Ирбите есть лесотехнический (колледж, — «Ъ-Урал). Почему-то там работников культпросвета и юристов учат. А надо готовить кадры по отраслевому принципу»,— проиллюстрировал проблему губернатор.

Кроме того, по мнению Евгения Куйвашева, в проблеме нехватки специалистов виноваты и сами предприятия, которые не конкурируют за них и не предоставляют льготы. В пример он привел ТМК, который для сотрудников строит жилье и компенсирует ставки по кредитам. «Если предприятия и собственники понимают, что им нужно через пять лет обеспечить свои мощности рабочими или квалифицированными кадрами, они обязаны об этом подумать»,— подчеркнул он.

Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз. При этом около 30% опрошенных жителей Свердловской области ни при каких условиях не станут менять профессию, чтобы пойти работать на завод. Еще 7% уральцев имеют рабочую специальность, но не собираются работать по ней.

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