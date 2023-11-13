Жительница Армавира погибла в загоревшемся из-за короткого замыкания доме

В Армавире в одноэтажном многоквартирном доме произошел пожар, в котором погибла одна женщина. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Возгорание в квартире в доме, расположенном по улице Дзержинского, произошло вечером 13 ноября. В помещении находились мужчина и женщина. Соседи вызвали на место пожарную службу. После локализации пожара в помещении нашли тело 47-летней хозяйки квартиры. Мужчина выбрался из горящего помещения через окно.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 30 кв. м. С огнем боролись 27 человек и восемь единиц техники.

Следователи начали проверку. Сейчас они проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе точной причины пожара. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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