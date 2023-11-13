В Петербурге откроется Учебно-практический центр Минского автозавода

В Санкт-Петербурге на базе Учебного комбината ГУП «Пассажиравтотранс» откроют учебный центр Минского автомобильного завода, где будут обучаться водители, слесари и другие специалисты автобусных парков, использующих технику МАЗ.

Начало работы запланировано на февраль 2024 года. Открытие Учебно-практического центра согласовали вице-губернатор Кирилл Поляков и гендиректор ОАО «Минский автобусный завод», которые встретились на территории автобусного парка №3. Вице-губернатор сообщил, что с МАЗ было заключено соглашение о сотрудничестве. В ходе встречи представители МАЗ подарили Петербургу несколько школьных автобусов.

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