Уральский филиал РАНХиГС начал готовить авторов постов для страниц чиновников

Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустил программу повышения квалификации по ведению официальных страниц органов власти в социальных сетях. Курс разработан совместно с аппаратом полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и АНО «Диалог Регионы», сообщили в пресс-службе полпредства.

Первыми слушателями образовательной программы стали 64 специалиста, отвечающих за ведение официальных аккаунтов органов власти в соцсетях. По данным полпредства, на курс записались работники из Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Большую часть слушателей программы стали специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Популярность соцсетей как средства коммуникации населения с властью с каждым днем растет. Для успешной реализации государственной политики важно эти технологии знать и умело использовать»,— сказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, в мае администрация Telegram предупредила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о риске потерять права на свой telegram-канал, если в нем не будут публиковаться посты. В противном случае канал «Евгений Куйвашев» станет доступен всем пользователям.

Telegram-канал глава региона создал в июне 2022 года. Посты в нем публиковались ежедневно до 22 сентября. Последний пост был посвящен сильному смогу в Екатеринбурге, спровоцированном лесным пожаром. Однако уже почти четырнадцать месяцев в telegram-канале губернатора ничего не выходило.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте