Telegram предупредил, что свердловский губернатор Куйвашев может потерять доступ к своему каналу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может потерять права на свой telegram-канал, если в нем не будут публиковаться посты. Администрация мессенджера предупредила, что на возобновление активности главе региона дано 18 дней. В противном случае канал «Евгений Куйвашев» станет доступен всем пользователям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Telegram-канал Евгений Куйвашев создал в июне 2022 года. Посты в нем публиковались ежедневно до 22 сентября. Последний пост был посвящен сильному смогу в Екатеринбурге, спровоцированном лесным пожаром. Однако уже почти восемь месяцев в telegram-канале губернатора ничего не выходило.

До блокировки в Instagram (входит в Meta — запрещена в РФ как экстремистская) Евгений Куйвашев активно пользовался этой соцсетью. На его аккаунт было подписано более 249 тыс. человек. В марте прошлого года он также создал страницу во «ВКонтакте». Там также не было публикаций с 22 сентября.

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