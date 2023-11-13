В Липецкой области собрали крупнейший в истории региона урожай яблок

Липецкие садоводы по итогам 2023 года собрали 79 тыс. т яблок. Это наилучший результат в истории региона, сообщили в облправительстве.

Яблоки в регионе (более 80 сортов) выращивают 13 специализированных хозяйств. Наибольший объем (90% урожая) приходится на Лебедянский район. По сбору яблок Липецкая область входит в пятерку ведущих регионов России, говорится в сообщении.

Какую поддержку получают липецкие садоводы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин