Липецкие садоводы получили 276 млн рублей на закладку плодовых насаждений

В Липецкой области на поддержку аграриев, занимающихся садоводством, было направлено 276 млн руб., и все они уже дошли до получателей. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов. «В 2023 году компании, занимающиеся садоводством, на закладку и уход за многолетними насаждениями уже получили все 276 млн руб., запланированных на эти мероприятия»,— отметил глава региона.

По данным пресс-службы облправительства, в регионе в этом году уже собрано 1,8 тыс. т нового урожая яблок — на 1 тыс. т больше, чем на ту же дату в 2022 году. Впрочем, к массовому сбору садоводы приступят уже после 25 августа, уточнили в правительстве. Всего в регионе 12 хозяйств, в которых выращиваются яблоки, 90% урожая традиционно приходится на Лебедянский район. Обычно в Липецкой области за сезон собирают 40-63 тыс. т яблок. Ежегодно в регионе закладывается около 400 га молодых садов.

Валерия Розбот

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