Использование участка на пересечении Шолохова и Зеленой обсудят на публичных слушаниях
Администрация Ростова во вторник, 14 ноября, проведет публичные слушания об изменении статуса участка на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Первый заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников провел рабочую встречу с собственником земельного участка по ул. Зеленой, 2а, на котором сегодня утром рабочие спилили несколько лиственных деревьев и елей, что вызвало возмущение местных жителей.
Как сказано в сообщении, прокуратура направила в адрес городской думы протест с требованием привести этот участок в соответствие генплану. «Сейчас эта земля входит в территориальную зону „Ж1“ (зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). Но ее необходимо отнести к зоне насаждений специального назначения „С2“»,— поясняет пресс-служба администрации.
Во вторник, 14 ноября, вопрос об изменении статуса участка вынесут на публичные слушания. Итоговое решение должны будут утвердить депутаты гордумы. До завершения публичных слушаний работы на участке приостановлены.