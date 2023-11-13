Использование участка на пересечении Шолохова и Зеленой обсудят на публичных слушаниях

Администрация Ростова во вторник, 14 ноября, проведет публичные слушания об изменении статуса участка на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Первый заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников провел рабочую встречу с собственником земельного участка по ул. Зеленой, 2а, на котором сегодня утром рабочие спилили несколько лиственных деревьев и елей, что вызвало возмущение местных жителей.

Как сказано в сообщении, прокуратура направила в адрес городской думы протест с требованием привести этот участок в соответствие генплану. «Сейчас эта земля входит в территориальную зону „Ж1“ (зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). Но ее необходимо отнести к зоне насаждений специального назначения „С2“»,— поясняет пресс-служба администрации.

Во вторник, 14 ноября, вопрос об изменении статуса участка вынесут на публичные слушания. Итоговое решение должны будут утвердить депутаты гордумы. До завершения публичных слушаний работы на участке приостановлены.

Кристина Федичкина