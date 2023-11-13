В Ростове вырубили деревья на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой

В понедельник утром в Ростове на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой рабочие спилили несколько лиственных деревьев и елей. Работы вызвали возмущение местных жителей. Пресс-служба администрации города на официальной странице во «ВКонтакте» сообщила, что власти договорились с собственником участка об остановке вырубки.

«Сейчас стороны будут искать компромиссное решение по дальнейшему использованию земли. На месте дежурят полицейские. Они взяли с жителей показания»,— говорится в сообщении.

О том, что на указанном участке ведется вырубка, сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, уничтожено около десяти здоровых деревьев. Как пишет 161.ru, глава Первомайского района Сергей Ковшиков заявил на месте происшествия горожанам, что участок, на котором ведутся работы, находится в частной собственности, и его владелец может им распоряжаться по своему усмотрению.

Кристина Федичкина