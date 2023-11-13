УФСИН по Орловской области возглавил Павел Федоров

Павел Федоров назначен на должность начальника управления ФСИН по Орловской области. Его на совещании в облправительстве представил глава ведомства Аркадий Гостев. Ранее Павел Федоров занимал пост первого замначальника УФСИН по Тверской области; другие подробности его биографии не раскрываются.

«Я поздравляю Павла Михайловича с назначением. Сфера, в которой вы трудитесь, всегда была одной из самых сложных. Но в вашем активе большой послужной список, опыт», — сказал губернатор Андрей Клычков.

С 2017 года орловское УФСИН возглавлял Владимир Волосевич. В декабре прошлого года местные СМИ сообщили, что он уходит на пенсию.

Алина Морозова

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