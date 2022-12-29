СМИ: глава УФСИН по Орловской области Владимир Волосевич уходит на пенсию

Глава УФСИН по Орловской области Владимир Волосевич покидает свой пост из-за выхода на пенсию, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Кто займет его место, пока не сообщается.

Господин Волосевич работал в должности начальника УФСИН по Орловской области с 2017 года. Он сменил Александра Матвеенко. который ушел на повышение центральный аппарат федеральной службы исполнения наказаний. До этого Владимир Волосевич работал в аналогичном управлении по Ямало-Ненецкому автономному округу в первым замначальника.