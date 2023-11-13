Комтранс подсчитал число безбилетников в общественном транспорте Петербурга

По итогам девяти месяцев текущего года общее количество безбилетников в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга составило около 7% от числа всех пассажиров. Об этом 13 ноября сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала года факт оплаты проезда был проверен почти у 30 млн пассажиров, уточнили также в комтрансе.

В настоящее время на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах Петербурга работают порядка 800 специалистов, контролирующих оплату проезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургских троллейбусах начали работать специальные табло, которые показывают, сколько пассажиров в салоне не оплатили свой проезд.

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