Комтранс подсчитал число безбилетников в общественном транспорте Петербурга
Число безбилетников в петербургском транспорте составило около 7% с начала года
По итогам девяти месяцев текущего года общее количество безбилетников в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга составило около 7% от числа всех пассажиров. Об этом 13 ноября сообщили в городском комитете по транспорту.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
С начала года факт оплаты проезда был проверен почти у 30 млн пассажиров, уточнили также в комтрансе.
В настоящее время на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах Петербурга работают порядка 800 специалистов, контролирующих оплату проезда.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургских троллейбусах начали работать специальные табло, которые показывают, сколько пассажиров в салоне не оплатили свой проезд.