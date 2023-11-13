На Кубани создадут единые требования к архитектурному облику ремонтируемых МКД
В Краснодарском крае разработают единые требования к архитектурному облику ремонтируемых многоквартирных домов. Соответствующее поручение дал профильным ведомствам губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщается пресс-служба администрации региона.
Фото: pixabay.com
По мнению главы края, программа капремонта дает возможность приводить улицы и кварталы к одному стилю. За счет этого сформируется единый облик населенных пунктов Кубани. Проект начнут реализовывать со зданий на главных улицах и проспектах районных центров, вдоль набережных. На обновление фасадов будут выделять средства из бюджета.
В нынешнем году на Кубани капитально отремонтируют больше тысячи домов, что стало рекордом. Уже завершены 95% работ.
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