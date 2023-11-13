На Кубани в 2023 году капитально отремонтируют рекордное количество домов

В 2023 году на Кубани выполнят капремонт больше 1 тыс. домов. За все время реализации региональной программы капремонта это самый большой объем работ, отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 95% домов от плана капремонт уже завершили. Осталось провести работы в 48 домах. Их планируют завершить до 1 декабря. Глава края заявил, что к выполнению работ нужно привлекать местных подрядчиков.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, капремонтом в крае занимаются компании, включенные в реестр из 183 квалифицированных подрядных организаций. Всего в нынешнем году к работам привлекали 29 подрядчиков, 80% из которых — местные. Кубань, как отметил врио министра, по итогам полугодия оказалась в тройке лидеров по количеству домов, где завершен ремонт по краткосрочному плану этого года.

Господин Кондратьев заявил, что в текущем году жители региона на 26% реже жаловались на капремонт по сравнению с предыдущим. Однако, как отметил губернатор, каждое обращение — сигнал для властей. В качестве примера глава края привел жалобу жителей Приморско-Ахтарска на затянувшийся ремонт крыши и недовольство жителей Абинского района, где при ремонте кровли повредили дымоход.

«Прошу глав муниципалитетов вместе с жильцами контролировать качество и сроки работ и вместе держать этот вопрос на контроле»,— призвал господин Кондратьев.

Вячеслав Рыжков

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