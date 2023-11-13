Под Воронежем экс-полицейского осудили за фиктивную прописку граждан Узбекистана

Новоусманский райсуд Воронежской области признал бывшего начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних ОМВД по Новоусманскому району виновным в организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (ч.1 ст. 322.1 УК РФ, до пяти лет колонии). Экс-правоохранителя приговорили к году и шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года, а также запретили на три года занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону, не уточняя имя осужденного. Согласно картотеке суда, речь идет об Алексее Литвинове. Приговор ему выносила судья Екатерина Брылева.

Судом установлено, что в мае 2023 года полицейский ввел в заблуждение свою родственницу и фиктивно зарегистрировал в ее домовладении в селе Новая Усмань шестерых граждан Узбекистана. За это мужчина получил вознаграждение неимущественного характера. «При этом иностранные граждане в доме не проживали, регистрация им требовалась для постановки на миграционный учет по месту пребывания»,— уточнили в управлении СКР. В ходе предварительного следствия фигурант признал вину и раскаялся.

Ранее другого воронежского полицейского обвинили в организации незаконной миграции в Херсонской области. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Алина Морозова

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