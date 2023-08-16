Воронежского полицейского обвинили в организации миграции в Херсонской области

Начальнику отдела по вопросам миграции ОП №8 УМВД России по Воронежу подполковнику Дмитрию Шкурину предъявили обвинение в организации незаконной миграции во время служебной командировки на территории Херсонской области, рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах. В новом субъекте РФ полицейский временно возглавлял местный миграционный отдел регионального управления ведомства.

Дмитрия Шкурина задержали 15 августа. В ведомстве проводится служебная проверка. По неофициальной информации, полицейскому вменяется организация незаконной миграции в составе группы с использованием служебного положения (п.п. «а», «в» ч.2 ст.322.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Согласно сообщению с сайта воронежской полиции, Дмитрий Шкурин в 2000 году закончил местный институт МВД. Должность начальника отдела по вопросам миграции он занимает с 2019 года. Ведомство называло его представителем династии Шкуриных, которую возглавляет ветеран МВД, подполковник милиции в отставке Анатолий Шкурин. «Я вырос на рассказах отца об особенностях его службы, интересных историях человеческих судеб. Ведь участковый, обслуживающий частный сектор, — практически член семьи, близкий человек, к которому за помощью и советом обращаются многие жители. К нему идут и в горе, и в радости»,— цитировало ведомство Дмитрия Шкурина.

Владимир Зоркий