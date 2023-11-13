СвЖД изменила график пригородных поездов из-за ДТП с легковушкой на путях

Из-за ДТП на железнодорожных путях на ул. Монтажников в Екатеринбурге Свердловская железная дорога (СвЖД) изменила график движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

В связи с аварией был изменен график движения пригородных поездов по маршруту Шарташ — Екатеринбург-Пассажирский — Верхняя Пышма.Музей. Отмечается, что в понедельник, 13 ноября, были отменены пригородные поезда №№6381, 6383, 6385, 6387, 6389.

Напомним, сегодня на ул. Монтажников в 12:24 локомотив пассажирской электрички сбил легковушку Volkswagen, которая выехала на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. «Орлан» №6379 следовал по маршруту Шарташ — Верхняя Пышма.Музей. «На месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов составлен протокол, претензий к РЖД нет»,— сказано в сообщении.

Водитель получил травмы, а машина серьезные механические повреждения. Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались.

Полина Хабарова

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