В Екатеринбурге электричка на полном ходу сбила Volkswagen, выкатившийся на пути

В Екатеринбурге на ул. Монтажников локомотив пассажирской электрички сбил легковой автомобиль Volkswagen, который выехал на железнодорожные пути, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось около 12 часов на регулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, где его сбил поезд.

Водитель получил травмы, а машина серьезные механические повреждения. Локомотив уехал с места аварии и разыскивается сотрудниками полиции. «В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 12.10 КоАП РФ (Нарушение правил движения через железнодорожные пути) в отношении водителя автомобиля Volkswagen»,— прокомментировала начальник отделения пропаганды свердловской ГИБДД Галина Кравченко.

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