Руководство СГУ получило представление из-за отравления детей в бассейне
Прокуратура Кировского района Саратова внесла представление руководству Саратовского государственного университета по факту отравления детей в бассейне, сообщает надзорное ведомство.
По данным правоохранителей, 13 ноября во время урока физкультуры несколько воспитанников «Лицея-интерната 64», почувствовали недомогание, после чего были доставлены в больницу.
На данный момент внесенное представление находится на рассмотрении.
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.