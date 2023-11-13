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Руководство СГУ получило представление из-за отравления детей в бассейне

Прокуратура Кировского района Саратова внесла представление руководству Саратовского государственного университета по факту отравления детей в бассейне, сообщает надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, 13 ноября во время урока физкультуры несколько воспитанников «Лицея-интерната 64», почувствовали недомогание, после чего были доставлены в больницу.

На данный момент внесенное представление находится на рассмотрении.

Никита Маркелов

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