Суд Краснодара оставил под стражей экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева

Краснодарский краевой суд оставил под стражей бывшего игрока сборной России по Футболу Алексея Бугаева, являющегося фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В начале ноября Алексея Бугаева задержали краснодарские полицейские. Сотрудникам правоохранительных органов показалось странным поведение мужчины. Бывшего игрока российской сборной отправили под арест на семь суток. При досмотре при нем было обнаружено около 500 г производного N-метилэфедрона.

Прикубанский районный суд Краснодара заключил Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря на период предварительного следствия. Вскоре после этого защитник спортсмена заявила о намерении оспорить данное решение. Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу, однако оставил решение Прикубанского суда без изменений.

Анастасия Донскова

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