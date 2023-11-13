Закрывать или продавать ТРК «Петровский» не планируют

ТРК «Петровский» в Удмуртии не планируют закрывать или продавать другому собственнику. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил управляющий торгово-развлекательного комплекса Сергей Жданов. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что объект переоборудуют под завод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРЦ «Петровский», vk Фото: ТРЦ «Петровский», vk

Сергей Жданов подчеркнул, что ТРК «Петровский» никогда не вел и не ведет переговоров о продаже объекта ни под производство, ни под что-либо другое. Все отделы торгового комплекса работают как и прежде.

«Более того, мы обновляем пул арендаторов и работаем над улучшением сервиса. У нас недавно открылся самый крупный в городе отдел Gloria Jeans, на фудкорте появилось семейное кафе Mama Pizza и новое корейское кафе. После ремонта у нас открылся боулинг, также сейчас происходит смена продуктового магазина — уже в январе начнет работу “Перекресток”. У нас отремонтированный гардероб, а в декабре откроется обновленный кинотеатр “Синема Парк”. Поэтому говорить, что мы закрываемся или продаемся — полная дезинформация. Мы ничего не продаем, не закрываемся, мы продолжаем работать как торгово-развлекательный центр»,— прокомментировал Сергей Жданов.