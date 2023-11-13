Администрация Сарапула добивается банкротства энергетической компании из Губахи

В Удмуртии в суд поступило заявление о признании несостоятельным ООО «Губахинская энергетическая компания», однако сумма долга не раскрывается. С таким иском в суд обратилась администрация Сарапула, пишет «Ъ-Прикамье». Всего предприятие является ответчиком по 11 делам, поступившим в этом году. Все они находятся в производстве Арбитражного суда Удмуртии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Губахинскую энергетическую компанию» зарегистрировали в 2013 году. По итогам прошлого года выручка компании от продажи составила 810 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Бенефициаром указана Александра Колесник.

Напомним, с июня 2019 года ООО «Губахинская энергетическая компания» (OOO «ГЭК») являлась концессионером теплосетей в Сарапуле, но в декабре 2020 года администрация Сарапула в судебном порядке расторгла концессионное соглашение с пермской компанией. Судом установлено, что концессионер должен был реконструировать сети теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 1,3 тыс. м до 30 октября 2019 года. Однако условие выполнено не было. Как сообщалось в иске, сумма убытка, понесенного администрацией города, составила 34,7 млн руб.