Мэрия Сарапула добивается банкротства компании из Губахи

Администрация Сарапула обратилась в суд с заявлением о признании несостоятельным ООО «Губахинская энергетическая компания». Как сообщает URA.ru, сумма долга общества в документах не раскрыта. Только в этом году Губахинская энергетическая компания стала ответчиком по 11 делам, которые находятся в производстве Арбитражного суда Удмуртской Республики.

ООО «Губахинская энергетическая компания» зарегистрировано в 2013 году. Общество занимается производством пара и горячей воды. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года выручка компании от продажи составила 810 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Бенефициаром фирмы является Александра Колесник.

В 2019 году компания получила в концессию муниципальные теплосети Сарапула, но уже в 2021 году решила вернуть имущество городским властям.