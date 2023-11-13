«Ростелеком» досрочно отремонтировал подводный кабель связи на дне Балтийского моря

Специалисты ПАО «Ростелеком» досрочно завершили восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии.

Как сообщили в компании 13 ноября, работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью РФ, восстановлена в полном объеме.

Проводило восстановительные работы российское неспециализированное судно «Спасатель Карев». К ним приступили 5 ноября. В результате было заменено 6 км оптического кабеля. При этом ремонт провели с опережением графика — за семь рабочих дней, уточнили в «Ростелекоме».

Напомним, что повреждение кабеля «Балтика» было зафиксировано 7 октября. Спустя несколько дней ПАО «Ростелеком» уведомило об этом финские власти. Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования аварии на газопроводе Balticconnector. В Кремле заявили, что информацией о причинах повреждения кабеля связи не владеют.

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