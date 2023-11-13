Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%

В Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября выявлено 27,4 тыс. случаев ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 9% ниже среднего многолетнего уровня, но выше показателей прошлой недели на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За неделю в Екатеринбурге зарегистрировано 13,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что также ниже среднего многолетнего уровня на 6%, однако выше уровня прошлой недели на 12,7%. Самые высокие в регионе показатели заболеваемости зафиксированы в Сысертском городском округе (ГО), ГО Богданович и Сухой Лог, ЗАТО Свободный.

Отмечается, что по данным на 13 ноября, в регионе от гриппа привито 2 млн человек. «Охват населения прививками составил 48,1%»,— сказано в сообщении.

Напомним, ранее и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 на территории области не планируется.

Полина Хабарова

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