«Росводоканал Краснодар» промоет 24 километра сетей

Специалисты «Росводоканал Краснодар» начинают масштабную промывку сетей водопровода. Работы будут идти на двух водоводах диаметром 800 мм по 12 километров каждый. Промывка начнется 14 ноября с 08:00. Окончание работ запланировано на 16 ноября 12:00.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Чтобы выполнить работы оперативно, 14, 15 и 16 ноября на сетях водоснабжения будет снижено давление. В первую очередь это коснется жителей частного сектора Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов. Возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне и по адресам: ул. Заполярная, 35/1 – 35/12, 37/1 – 37/3, 39/1 – 39/7; ул. Морская, 43, 45; ул. Гаражная, 71; ул. Азовская, 17; пр. Мирный, 16.

Гидравлическая промывка водопроводных сетей представляет собой удаление из труб внутренних отложений путем подачи воды под давлением.

«В процессе промывки скорость движения воды в трубопроводе изменяется, продукты отложения разрыхляются и стенки трубопровода очищаются. Вместе с ними очищается и вода, подающаяся по трубопроводу. Чтобы артезианская вода, которой Водоканал обеспечивает своих абонентов, всегда соответствовала всем нормам САнПин, такие промывки проводятся регулярно»,— рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

После проведения промывки лаборатория Испытательного центра питьевой воды и сточных вод возьмет пробы воды. По их результатам специалисты примут решение о завершении или повторном проведении промывки.

С начала года специалисты «Росводоканал Краснодар» уже выполнили промывку 146 километров водопроводных сетей Краснодара и улучшили водоснабжение несколько тысяч жителей краевой столицы.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://krasnodar.rosvodokanal.ru/