Мэрия Челябинска предложила барам на Кировке ограничить время продажи спиртного

Администрация Челябинске предложила заведениям общественного питания, расположенным на пешеходной части улицы Кирова, ограничить время реализации алкоголя. Рекомендовано не продавать его после 4 часов утра, сообщает мэрия.

Рекомендации руководителям кафе и ресторанов выдали на специальном совещании, состоявшемся в администрации Челябинска. На встречу с участием правоохранительных органов пришли представители 26 заведений общепита, работающих на Кировке. Кроме ограничения времени продажи алкоголя, предпринимателям также рекомендовали принять дополнительные меры для обеспечения общественного порядка вечером и ночью в непосредственной близости от заведения, а также рассмотреть возможность увеличения числа сотрудников служб безопасности. Также предложено усилить пропускной режим и контроль за состоянием клиентов, выявлять и принимать меры по урегулированию конфликтных ситуаций, не пускать людей с оружием, организовать видеонаблюдение внутри и у входной группы, а при любых конфликтных ситуациях между клиентами немедленно сообщать в полицию.

Профилактической работой с предприятиями общепита администрация Челябинска решила заняться после убийства, произошедшего возле одного из баров на улице Кирова в ночь с 27 на 28 октября. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 21-летний горожанин, вооруженный ножом, устроил драку и ранил трех человек. Один из них скончался. Нападавшего задержали вскоре после происшествия и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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