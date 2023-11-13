Дирекция отменила приказ комдива Росгвардии о запрете улучшать эргономику оружия

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что опубликованный в Telegram-канале «Два майора» приказ бойцам Росгвардии вернуть оружие в штатное состояние — подлинный. Приказ издал командир одной из дивизий войск нацгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В документе, опубликованном 11 ноября, говорится, что хранение стрелкового оружия должно быть организовано, в частности, «без дополнительного оборудования, улучшающего эргономику и повышающего эксплуатационные характеристики вооружения, не входящего в комплект поставки», приобретенного за счет собственных средств военнослужащих.

Как сообщил Александр Хинштейн, подлинность документа подтвердили в результате проверки, организованной по указанию руководства Росгвардии. «Решением вышестоящего командования он уже отменен как необоснованный. Оценка действиям инициативного комдива руководством ведомства будет дана отдельно»,— написал господин Хинштейн.

«Уверен, подобная глупость единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии тому подтверждение»,— добавил он. Как отметил Александр Хинштейн, хотя «в силу специфики» эта дивизия не участвует в специальной военной операции на Украине, необходимо поддерживать инициативу военнослужащих, «тюнингующих» оружие, то есть повышающих его эффективность.

Лусине Баласян